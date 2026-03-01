ジンを蒸留するスタッフ＝静岡市研究者やバーテンダー、料亭経営者に農家―。背景の異なる人材が集う静岡大発のベンチャー企業が、静岡県産の素材を使ったクラフトジンを開発している。酒造りに関しては「素人集団」だが、国内外のジンを分析し科学に裏打ちされた味と香りを追求。担当者は「地元食材の魅力を遺伝子レベルで突き詰め、唯一無二のものを造りたい」と意気込む。（共同通信＝清水千景）ジンはジュニパーベリーとい