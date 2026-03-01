俳優の坂東龍汰（28）が28日放送の日本テレビ系『アナザースカイ』（毎週土曜後11：00）にゲスト出演。父・坂東剛さんの異色の経歴が明かされた。【写真】親子そっくりショットも！…自身の原点であるNYを父と旅した坂東龍汰放送で坂東は生まれ故郷であるアメリカ・ニューヨークへ。父・剛さんとともに26年ぶりの軌跡をたどる特別な旅に出た。自らの原点を振り返っていく中、旅に同行した剛さんの経歴も明かされた。二人で