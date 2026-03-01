お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（49）が2月28日夜、自身のXを更新。妻がスーパーアイドルとハグしている“衝撃ショット”を掲載した。真栄田は「偶然、居酒屋で妻が大ファンの光GENJI諸星さんに会えました」と記述。1987年か1995年まで活動した伝説のスーパーアイドルグループ、光GENJIで活躍した諸星和己（55）と自身の妻がノリノリでハグしている写真をアップした。そして「妻を奪われました」とユーモアを交えてつづった