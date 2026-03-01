近年、中国メーカーのスマートフォンは搭載バッテリーを大型化する傾向にあります。その代表格であるVivoが、単一セル設計で1万2000mAhものバッテリーを搭載したスマホをテスト中と報じられています。 ↑バッテリーをどんどん大型化（画像提供／Andrey Matveev／Unsplash）。 中国のWeiboを拠点とする著名リーカー、Digital Chat Station氏によると、Vivoは4.53Vの単一セル・シリコンバッテリーを実験しているとのこと。