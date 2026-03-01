日本人の母を持つジョージ・カリルがDeNA戦に「9番・二塁」で先発出場ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する豪州代表は28日、横浜スタジアムでDeNAと練習試合を行い、0-2で敗れた。「9番・二塁」で先発出場したジョージ・カリル内野手は、日本人の母を持ち、日本語もペラペラ。「日本で野球をやりたいし、日本に住みたい」との夢を描いている。横浜スタジアムのスタンドには、豪州から応援に来た両親と弟だけで