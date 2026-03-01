圧勝したものの…目を細め、口角を上げて白い歯を見せる--。就任以来、高市早苗首相（64）はメディアの前では決まってこの″作り笑い″を見せてきた。2月18日午後、首班指名を控えたひとときも、FRIDAYの呼びかけに「どうも」と答え、微笑んだ--のだが、この日はいつものような取り繕った笑顔ではない。むしろ、感情に乏しい能面のような笑顔を見せた（写真）。２月の衆院選で戦後最多となる自民単独316議席を獲得。高市人気にあや