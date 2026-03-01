義実家との同居を前向きに考えていた筆者の友人夫婦。しかし返ってきたのは意外な返事。しかし、10年後、その選択の本当の意味に気づいたのです。結果的に義実家との心地良い距離を築いた友人のエピソードです。 同居の提案 結婚して数年後、家を建てることになりました。夫は長男です。「どうせなら義実家を改築して二世帯住宅にしようか」「子育ても助けてもらえるし、義両親も孫と一緒ならうれしいはず」 同居はメリ