道端で保護された一匹の小さな子猫。優しさに包まれて成長した、現在の愛くるしい姿が反響を呼んでいます。話題の投稿は4万2000回以上表示され「にゃんこー！よかったね！これからもみんなに可愛がってもらおうね」「むちゃくちゃかわいいです！ほっこりしました」「まんまる！可愛い！幸せだ」とのコメントが寄せられていました。 【写真：家の近くに捨てられていた『生まれたばかりの赤ちゃん猫』→会社で育てられて…現