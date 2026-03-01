自民党が衆院選(２月８日投開票)で全465議席中、公示前の198議席から、単独で3分の2を超える315議席を獲得して圧勝した。高い支持率を追い風に、高市早苗首相は第2次内閣を発足させたが、前任者である石破茂前首相はこの状況について何を思うのか。ジャーナリストの深月ユリア氏が本人を直撃した。 【写真】２月８日夜、自民党の「圧勝」となった衆院選の結果を受け満面の笑みで会見する高市首相 ◇