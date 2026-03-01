1961年にベルリンの壁が作られたことで、それまで自由に東西ドイツを移動できた市民は完全に分断されてしまいました。一夜にして引き裂かれたしまった恋人たちのエピソードを、歴史学博士のケリー・ヒグネット氏が紹介しています。Love stories of the Berlin Wall - couples reunited via tunnels, hot air balloons and zip wireshttps://theconversation.com/love-stories-of-the-berlin-wall-couples-reunited-via-tunnels-hot