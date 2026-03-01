米資本の参入で変化する英市場、大宮の山本桜大がミルウォールなどの補強候補イングランド1部への昇格を目指すチャンピオンシップ（2部）で、日本人選手の獲得がかつてないほど「トレンド」となっている。英メディア「スカウト・マガジン」は、米国人オーナーによる投資が加速するなかで、アジア市場、特に日本が補強の最前線になっていると報じた。ベルギーを経由せず日本から直接獲得する動きが強まっているという。そのなか