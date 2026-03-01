◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第４節Ｇ大阪２―２（ＰＫ５−４）清水（２８日・パナスタ）Ｊ１清水はアウェーでＧ大阪と対戦し、ＰＫ戦の末に敗れた。前半に２点をリードされたが、後半３８分にＦＷ北川航也（２９）、同４１分にＦＷカピシャーバ（２９）が立て続けにゴールを決めて同点に追いついた。ＰＫ戦は４―５で屈し、２連勝はならなかったが、貴重な勝ち点１をつかんだ。ＰＫ戦でＧＫ沖悠哉（２６）が相手５人目の