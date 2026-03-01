◇りそなＢ２リーグ第２２節静岡８８―７１山形（２８日・このはなアリーナ）西地区のベルテックス静岡は山形とのホーム第１戦を８８―７１で勝利し、２０２６年の本拠７戦目で初白星を飾った。第１クオーター（Ｑ）に３６点を挙げてリードを奪うと、今季最多タイの８８点をマークして逃げ切った。ようやく、ブースターに白星を届けられた。ＳＦ増田啓介（２８）が第１Ｑに２度のバスケットカウントでの３点プレーを決めて序