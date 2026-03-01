◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第４節磐田０―０（ＰＫ５―３）福島（２８日、ヤマハスタジアム）Ｊ２ジュビロ磐田はＪ３福島とのＰＫ戦を５―３で制し、連敗を２で止めた。高い位置でボールを奪ってチャンスを作りながらも決め切れなかったが、０―０で迎えたＰＫ戦でＧＫ川島永嗣（４２）が相手のキックを１本止めた。福島の元日本代表ＦＷ三浦知良（５９）は出場しなかった。１日はＪ２藤枝がアウェーでＪ２いわきと