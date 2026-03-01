大阪市水道局はこのほど、大阪市東淀川区にある柴島浄水場での桜並木通り抜けを３月２８日から４月８日まで実施することを発表した。会場は、阪急京都線・崇禅寺駅から淡路駅間東側線路沿いの約４６０メートルで、樹齢５０年以上のソメイヨシノを含む１４９本の「桜のトンネル」を楽しむことができる。日没後は午後９時まで約１００灯の花見ぼんぼりなどによるライトアップが行われる。入場料は無料。会場に駐車場、駐輪場は