今秋の愛知・名古屋アジア大会代表選考会を兼ねた東京マラソン（読売新聞社共催）が１日、東京都庁から東京駅前・行幸通りまでのコースで行われる。２月２８日には選手らが参加して会議が行われ、男子は２時間２分切りや４分切りを狙う設定でペースメーカーが先導する方針が示された。男子の第１グループは１キロ２分５３〜５４秒の設定で、２時間２分１６秒の大会記録更新を目指す。第２グループは２分５６〜５７秒で進み、２