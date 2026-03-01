元TOKIOの松岡昌宏（49）が1日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。先月17日に死去したロックバンド「LUNASEA」のドラムス真矢さん（享年56）の訃報に言及した。番組終盤、「本当、ちょっと急なことで、とても驚いておりまして、今日もこのラジオで、言おうかどうか迷ったんですが」としつつ「自分もとても、10代の頃からお世話になっておりましたし、その気持ちに嘘はないので、ここでなんか皆さん