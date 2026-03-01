【ワシントン共同】トランプ米大統領は交流サイト（SNS）で、イランの革命防衛隊や軍、治安当局者らが戦闘を望まず免責を求めていると主張した。「愛国的な人々と平和裏に合流し、国家再建に協力するよう望む」と述べた。