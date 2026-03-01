トランプ政権は日本を含むすべての国・地域からの輸入品に対する新たな追加関税を発動した。世界中が困惑し対応に追われている。24日放送のテレビ東京系「ワールドビジネスサテライト」がレポートした。 米連邦最高裁判所は20日、トランプ大統領が昨年導入した「相互関税」に違憲判決を下した。相互関税が無効とされたため、その代替措置として発動されたのが“トランプ新関税”だ。 トランプ新関税の法的根拠として