演歌歌手坂本冬美（58）がデビュー40周年記念曲「遠い昔の恋の歌」を4日に発売する。“等身大の冬美”をキーワードに、心の片隅に残るはかない恋をジャジーなテイストに乗せた珠玉の1曲だ。これまでの歌手人生を漢字1文字にすると「恵」。人や作品との出会いに恵まれた40年に感謝しながら、節目の年を全力で駆け抜ける。【松本久】★歌詞に共感…涙歌詞を初めて読んだ時、言葉の1つ1つに共感して涙がこぼれた。「19歳で和歌山から