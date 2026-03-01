老後2000万円問題や新NISAの開始などで、投資に対する注目度が上がっている。中には世界的ベストセラー『21世紀の資本』の著者で仏経済学者のトマ・ピケティを持ち出して「投資は労働より有利」と主張する人もいるが、果たして本当だろうか。人手不足が深刻化する時代のなかで、あらためて労働と投資の常識を問い直す。※本稿は、社会的金融教育家の田内 学『お金の不安という幻想 一生働く時代で希望をつかむ8つの視点』（朝日新