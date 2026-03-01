友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ Ray WEB編集部は読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞“超大物”野球選手が一般人と電撃結婚！世界中が誰と結婚したのか注目しているなか、主人公も気になってネットの予想候補を調べています。するとその候補のなかに見覚えのある顔が…！？これは一体だれなのでしょうか？そして、本当の