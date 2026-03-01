意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「衆議院解散」です。不信任決議以外の解散の是非を改めて問うては？2月8日に衆議院選挙が投開票され、自民党は316議席を獲得、歴史的な圧勝となりました。この選挙は1月23日に衆議院が解散し、投開票まで16日間という短期決戦。前回の衆院選から衆議院議員の在職日数は454日で、現行憲法下では3番目に短い期間でし