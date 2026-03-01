「家計見直し」で未来を変える物の値段がとにかく高い。少し前まで200円台で買えた卵1パックが軽く300円を超えた。スーパーの特売商品をチェックしたり、まとめ買いしたりして、かつてよりも家計の防衛を意識している人も多いはずだ。与党が総選挙で空前の圧勝を収めた以上、円安と物価高はますます進むだろう。いかに安く買うかももちろん大事だが、いまから習慣にしておくべきなのは、買った食品をしっかり使い切ることだ。節約