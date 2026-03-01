【ワシントン共同】トランプ米大統領はサウジアラビア、カタール、アラブ首長国連邦（UAE）の中東各国首脳のほか、北大西洋条約機構（NATO）のルッテ事務総長とそれぞれ協議した。レビット大統領報道官がX（旧ツイッター）で2月28日、明らかにした。イラン攻撃後の対応を巡り意見を交わしたとみられる。