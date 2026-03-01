「親子交換日記。大人になってやってて良かったとつくづく感じます」とコメントを添え投稿された、28年前の親子交換日記がThreadsで話題になっています。投稿した保育士のきよさん（@ki_yo.716）に話を聞きました。【写真】お母さんの口ぐせクイズ、5番目の答えは…1998年から10年にわたって続いたというきよさんとお父さんの交換日記。少し色あせた可愛らしいメモ帳の数々が、今ではきよさんの宝物になりました。特にコメント