中日の練習中にグラウンドへ一番乗り、大塚コーチらに挨拶野球日本代表「侍ジャパン」のドジャース・大谷翔平投手が28日、バンテリンドームで行われる中日との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」の試合前練習で、相手チームに見せた“気遣い”に称賛の声が集まっている。真っ先にグラウンドへ姿を現した際、中日の大塚晶文コーチらに挨拶に向かう姿に「謙虚すぎて尊いわ……」とファンも注目している。大谷は