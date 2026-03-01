【メンヘングラッドバッハ（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで2月28日、マインツの佐野海舟は敵地のレーバークーゼン戦にフル出場した。試合は1―1で引き分けた。ブレーメンの菅原由勢は2―0で勝ったハイデンハイム戦にフル出場。ザンクトパウリの藤田譲瑠チマは1―0で勝ったホッフェンハイム戦にフル出場した。ボルシアMGの町野修斗は1―0で勝ったウニオン・ベルリン戦で後半36分からプレーした。