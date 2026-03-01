【エルサレム共同】イスラエルのネタニヤフ首相は2月28日、イラン攻撃について、今後数日間でイランの標的数千カ所を対象に継続すると述べた。テレビ演説で語った。ネタニヤフ氏は演説で、最高指導者ハメネイ師の関連施設を破壊し、革命防衛隊の司令官や核科学者を殺害したと説明した。イランの国民に対し「この機会を逃さずに団結し、体制を打倒しよう」と呼びかけた。イスラエルメディアによると、イランは報復として約150