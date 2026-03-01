今日3月1日(日)は、西日本から東日本は大体晴れて、風も収まるでしょう。最高気温は平年より高く、関東や東海をはじめ所々で4月並みの予想です。北日本は冷たい西よりの風が強めに吹いて、北海道の一部で雪が降ります。沖縄は曇りや雨でしょう。高気圧に緩やかに覆われる西日本と東日本は、高気圧に緩やかに覆われるでしょう。九州から東海、北陸、甲信地方にかけて、おおむね晴れる見込みです。風が収まり、穏やかな一日となるで