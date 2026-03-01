俳優の小関裕太（30）が28日、自身のXを投稿。1日に予定されていた体調不良によりイベントの中止、延期を発表した。スタッフが「明日、3 月 1 日(日)開催予定の『小関裕太 2026-2027 カレンダー』発売記念オンラインお話し会を中止・開催延期とさせていただきます」と報告。「イベントを心待ちにしてくださっていた皆様に心よりお詫び申し上げます。申し訳ございません。お知らせにつきまして、ご一読のほどお願い致します」と