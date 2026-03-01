俳優・中村倫也が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜後10：00）の第7話が、27日に放送された。以下、ネタバレを含みます。【写真多数】豪華キャストを一挙紹介…中村倫也、池田エライザ、ハ・ヨンスらドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練