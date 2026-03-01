【オランダ・エールディビジ第25節】(ホッフェルトスタディオン)NEC 2-3(前半1-1)シッタート<得点者>[N]チャロン・チェリー(19分)、ブライアン・リンセン(90分+3)[シ]イヴァン マルケス(27分)、モハメド・イハッタレン(59分)、ジャスティン・ハブナー(65分)<警告>[N]アフメッジャン・カプラン(21分)[シ]P. Brittijn(54分)観衆:12,650人