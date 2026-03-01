エールディヴィジ 25/26の第25節 ＮＥＣとフォルトゥナ・シッタルトの試合が、3月1日05:00にゴッフェルト・スタディオンにて行われた。 ＮＥＣは小川 航基（FW）、佐野 航大（MF）、ダニーロ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフォルトゥナ・シッタルトはカイ・シールハイス（FW）、ランス・デュイベスティン（MF）、モハメッド・イハッタレン（FW）らが先発に名を連ねた