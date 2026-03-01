本日3月1日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、間もなく劇場公開を迎える映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』から、山粼賢人、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬、工藤阿須加、舘ひろしが登場！超豪華メンバーをゲストに迎え、スタジオセットも一夜限りの特別バージョンに。セットの違いに気付いたSixTONESは「番組名、変わっちゃったじゃん！」と大騒ぎ！最年長の舘とドラマ共演歴のある松