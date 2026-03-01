アメリカ・ホワイトハウスのレビット報道官は2月28日、トランプ大統領がイギリス、クウェート、トルコの首脳と相次いで電話会談を行ったと明らかにしました。これに先立ち、レビット氏は、トランプ氏がイスラエル、サウジアラビア、カタール、UAE=アラブ首長国連邦の首脳、さらにNATO=北大西洋条約機構の事務総長とも電話会談したことを明らかにしていて、各国とのやりとりを続けています。また、国務省によりますと、ルビオ国務長