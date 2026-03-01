◇プロ野球・巨人春季キャンプ最終クール4日目練習試合巨人4-2サムソン（28日、沖縄・那覇）1番セカンドでスタメン出場した巨人の浦田俊輔選手。2打数1安打1犠飛で1打点をあげました。「自主トレ期間中に体を大きくするのはもちろんですが、自分を見つめ直してやってきたつもりです。それが良い方向にいっているので、継続したいなと思います」今季は岡本和真選手が抜け、吉川尚輝選手が両股関節の手術で開幕が不透明というこ