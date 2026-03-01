国連の安全保障理事会は先ほどから緊急会合を開いています。安保理の緊急会合にはアメリカとイスラエル、そしてイランの代表などが出席しています。会議に先立ちイスラエルの代表は、攻撃について「国民を守るためだ」などと主張しました。記者「ニューヨーク中心部では大勢の人が集まって、イランへの攻撃をすぐに停止しろと声をあげています」デモ参加者「（米国とイスラエルは）自国のために攻撃したのであって、イラン国民のた