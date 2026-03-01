アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃とイランの報復について、国連のグテーレス事務総長は2月28日、非難する声明を出しました。グテーレス事務総長は、声明で「アメリカとイスラエルによるイラクへの武力行使、そしてイランの報復は国際平和の安全を損なうものだ」として非難しました。その上で「敵対行為の即時停止と緊張緩和を求める」として、直ちに交渉のテーブルに戻るよう求め、交渉が実現しない場合は「より広範な地