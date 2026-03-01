1日、愛知県稲沢市で行われる国府宮はだか祭を前に、重さ4トンの大鏡餅が拝殿に供えられました。 【写真を見る】愛知・国府宮神社で「大鏡餅奉納奉告祭」直径2メートル40センチ、重さ約4トンの大鏡餅が拝殿に2日には縁起物として販売も 天下の奇祭と称される「国府宮はだか祭」の目玉の一つである大鏡餅。周辺の地域の奉賛会が持ち回りで作っていて、ことしは北名古屋市が担当しました。 餅米66俵でついた直径2メ