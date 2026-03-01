物語も折り返し地点を迎え、クライマックスに向けてますます展開が加速していく1月期冬ドラマ。クランクイン！では「2026年1月期冬ドラマ『演技が光っている主演俳優』は？」と題したアンケートを実施。1位にはドラマイズム『マトリと狂犬』（MBS・TBS系）西畑大吾が選ばれた。【写真で見る】2026年冬ドラマ「演技が光っている主演俳優」ランキングTOP5今回の結果は、クランクイン！が2026年2月19日〜2月23日の5日間で「2026年