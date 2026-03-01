1月にスタートした“冬ドラマ”の数々もそろそろ中盤戦に差しかかっている。今回クランクイン！では「2026年1月期ドラマで『演技が光っている主演女優』は？」と題した読者アンケートを実施。第1位に輝いたのは、『冬のなんかさ、春のなんかね』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）で主演を務める杉咲花だった。【写真で見る】「演技が光っている主演女優」ランキングTOP5今回の結果は、クランクイン！が2026年2月19日〜23日の5日