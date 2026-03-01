日向坂46の小坂菜緒と藤嶌果歩が、公開中の『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』で声優に初挑戦。本作の舞台となる海底の国「カイエン国」の巫女・ユラの侍女で、やがて主人公・リムルらと関わることになるミオ＆ヨリ役を演じる。クランクイン！では2人にインタビューし、緊張のアフレコ現場で感じた“声の表現”の難しさや、印象的だったディレクション、そして『転スラ』の魅力などをたっぷり語ってもらった。【