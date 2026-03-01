これは筆者の友人Aさんのエピソードです。Aさんはあることをきっかけに「夫婦の在り方」を考えさせられました。──夫婦には、夫婦にしか分からない絆が生まれるものです。けれどその絆は自然に強くなるものではありません。お互いを思いやり、尊重しあってこそ、少しずつ育っていくものです。さて、一体どんな出来事だったのでしょうか？ 毎日の泣き声と癇癪に身も心も限界……