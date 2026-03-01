ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード・ビッグエアで日本女子初の金メダル、スロープスタイルで銅メダルを獲得した村瀬心椛（ここも、２１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が、イメージ激変の私服ショットを公開した。村瀬は２８日、自身のインスタグラムを更新し、「ｏｆｆおすし」と記し、部屋の鏡に写る姿を自撮りした大人っぽいショットをアップ。黒の革ジャケットを着て、首にはヘッドホンをかけている。この投稿には、「