岐阜県・白川村の「白川郷」では100棟あまりのかやぶき屋根の合掌造りが多く残っている。合掌造りは、江戸中期から昭和初期に建てられた。日本の昔ながらの農村文化を感じられるとして、1995年にユネスコの世界遺産に登録されており、日本の有名観光地のひとつだ。【写真】古い建物で築300年と言われている白川郷の合掌造り初めてインバウンドが過半数を占めた2024年の観光客数は約208万人と白川村観光振興課が明かしている。