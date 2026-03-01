アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃をめぐり、イスラエルのネタニヤフ首相が最高指導者ハメネイ師が死亡したという「兆候が多数ある」と述べたほか、トランプ大統領が死亡の情報は「正しいと考えている」と述べたと報じられました。イラン側は否定しています。ネタニヤフ首相はビデオ声明を発表し、「ハメネイ師の邸宅を破壊した」としたうえで、ハメネイ師が「もはや存在しないという兆候が多数ある」と述べました。声明に