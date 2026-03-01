渡辺俊介インタビュー（前編）記念すべき第１回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に日本代表として出場した渡辺俊介氏。アメリカ戦での「世紀の誤審」、韓国戦での福留孝介の代打劇的弾、キューバとの決勝戦──。渡辺氏が体験した世界一までの緊張と興奮の舞台裏を赤裸々に語る。第１回WBCで優勝した日本代表メンバーphoto by AFLO【王貞治監督から直々の先発指名】──渡辺さんは、日本がプロ・アマ合同で出場し