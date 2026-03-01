総選挙で大勝した高市早苗首相が長期政権化をうかがう中、首相の経済政策のブレーン役である「リフレ派４人衆」も活気づいている。政府の経済財政諮問会議の民間議員に選ばれた前日銀副総裁の若田部昌澄早大教授と永濱利廣・第一生命経済研究所首席エコノミスト、日本成長戦略会議の有識者委員に起用された元日銀審議委員の片岡剛士・ＰｗＣコンサルティングチーフエコノミストと、会田卓司・クレディ・アグリコル証券チーフエコノ