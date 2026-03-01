ミラノ・コルティナ五輪が終わった今もSNSには、五輪で活躍した選手に関するコメントが溢れている。かつても活躍した日本選手に対する賛美がSNS上に続くことはあった。しかし、今回の盛り上がりはちょっと違う。演技だけでなく、選手たちのこれまでの生き様や発言などを過去の動画などを使って、紹介するものが多く発信されている。さまざまな選手たちが取り上げられる中で、特に目立つのが、前編で生き様含めて紹介したフィギュア